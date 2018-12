Elf inbraken in Hasselt in weekend tijd Birger Vandael

09 december 2018

17u41 0 Hasselt Het is de kerstperiode en dan zijn inbrekers traditiegetrouw veel actiever dan in de zomermaanden. Omdat het vroeger donker is, kunnen ze immers gemakkelijker dingen doen die het daglicht niet mogen zien. Dat is effectief gebeurd dit weekend in Hasselt met maar liefst elf inbraken en inbraakpogingen.

Vrijdagavond om 18.15 sloegen inbrekers voor het eerst toe in de Martelarenlaan waar een som geld en juwelen werden gestolen. Daarna volgenden bewoners van het Kolonel Dusartplein, de Kleinstraat, de Herkenrodebosstraat en de W.A. Mozartlaan. Een dag later werd een inbraakpoging vastgesteld in de Kunstlaan. Ook aan de Sint-Truidersteenweg, Jan Van Helmontlaan en Herkenrodesingel (twee adressen) werd een vaststelling van een diefstal(poging) gedaan. ’s Nachts volgde nog een melding in de Martelarenlaan. Telkens bleken de dieven vooral op zoek naar geld en juwelen. Politie LRH kreeg ook nog af te rekenen met een inbraak in de Klinkstraat in Alken en de Nieuwstraat in Diepenbeek. Het was dus een druk weekend voor de agenten van dit korps.