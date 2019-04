Elf bestuurders onder invloed van drugs Toon Royackers

08 april 2019

19u00 1 Hasselt Tijdens verkeerscontroles heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad afgelopen weekend liefst elf bestuurders betrapt, die onder invloed van drugs reden. Vijf bestuurders hadden duidelijk te veel alcohol gedronken.

De politie schreef ook nog vijf pv’s uit voor drugsbezit en één GAS-boete voor het oneigenlijk bezit van lachgas. Naast de verkeerscontroles vielen agenten zaterdagmorgen nog binnen in drie horecazaken. In één café trof de politie cocaïne aan, in een andere zaak werd de rookwetgeving niet gerespecteerd. In totaal schreef de politie vijftig pv’s uit.