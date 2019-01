Elektriciteitscabine verschuift na ongeval: stroompanne in Kiewit Toon Royackers

09 januari 2019

09u46 3 Hasselt Door een ongeval tegen een middenspanningscabine op Kiewit-Heide bij Hasselt, zit de omgeving daar vanmorgen zonder elektriciteit. Op het kruispunt van de Beverzakstraat met de Vliegveldstraat botsten omstreeks half negen twee auto’s.

Eén wagen vloog daarna een veld in en knalde tegen een elektriciteitscabine. De klap was zo hevig dat de cabine een dertigtal centimeter opschoof. Meteen viel de elektriciteit in de omgeving van Kiewit-Heide uit. Netbeheerder Infrax probeert via omschakeling de buurt weer op het net aan te sluiten. Bij het ongeval zelf liep één bestuurster verwondingen op.