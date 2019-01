Eerst naar de kazerne? Neen, brandweerman gaat vuur vlakbij zijn thuis te lijf met brandblusser Toon Royackers

23 januari 2019

16u38 3 Hasselt Felicitaties kreeg brandweerman Marc Lens woensdagmiddag van brandweerzone Zuid West Limburg, voor zijn koelbloedige optreden. De man woont in de Hasseltse deelgemeente Stevoort, en werd net als zijn andere collega’s omstreeks 14.05 uur opgeroepen voor een appartementsbrand. Dat bleek voor hem eigenlijk net om de hoek te zijn.

“Ik was na de oproep in mijn auto gesprongen op weg naar de kazerne,” legt brandweerman Marc Lens uit. “Ik zag dat er een melding was aan het Sint Maartenplein, hier vlakbij. Daar kwam ik vanzelf langs als ik naar de kazerne zou rijden. Toen ik passeerde zag ik de rook inderdaad uit het gebouw komen. In plaats van eerst naar de hoofdpost van Hasselt te rijden, besloot ik alvast hulp te gaan bieden.”

De brandweerman controleerde eerst of iedereen uit het appartement was. “Gelukkig bleek dat effectief het geval. Iemand anders kwam al aangelopen met een poederblusser. Daarmee kon ik een raam aan de zijkant van het gebouw stuk kloppen. Dat gaf uit op de keuken, waar de brand was ontstaan. Ik zag de rode gloed van een oververhit pannetje al tussen de rook komen. Daar heb ik met de poederblusser op gericht. Minuten later was het vuur onder controle.”

Naar het ziekenhuis

Intussen kwamen ook de collega’s met loeiende sirenes het Sint Maartenplein opgedraaid. Zij deden nog een controle van het gebouw, maar de brand bleek al geblust. Met ventilatoren werd de dichte rook uit het getroffen appartement geblazen. De getroffen bewoonster werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook had ingeademd. Haar woning is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Het hele appartementsgebouw in Stevoort werd woensdag ook even uit voorzorg geëvacueerd. In de loop van de namiddag konden alle bewoners opnieuw terugkeren.