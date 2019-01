Een wandeling maken tijdens het werk? Uw personeel werkt nadien opvallend sneller Toon Royackers

31 januari 2019

15u04 1 Hasselt Stel: je mag tijdens de werkuren gaan wandelen, een fietstochtje doen of deelnemen aan een workshop om vogelvoederhuisjes te maken. Gaat je stress dan naar beneden, en daalt dan de kans op een burn-out? Zeer duidelijk, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de UHasselt. Straffer nog: eigenlijk is het voor de werkgever niet eens tijdverlies. Frisse en uitgewaaide werknemers werken nadien immers meer geconcentreerd én opmerkelijk sneller.

Een groep van 25 gelukkige ambtenaren van de provincie Limburg werden in september en oktober vorig jaar geselecteerd om gedurende drie weken mee te doen aan natuurgebonden activiteiten. Verlof nemen was niet nodig. Want tijdens de werkuren zelf werden georganiseerde wandelingen, spoorzoeken, of fietstochten georganiseerd. Eén voorwaarde: de deelnemende werknemers moesten zich nadien wel ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek. “Ze moesten van ons vragenlijstjes invullen over hun welbevinden,” zegt onderzoekster Dr. Silvie Daniels van de UHasselt. “Met een smartwatch werd hun hartslag bijgehouden, en via speekseltests konden we de aanwezigheid van het stressgebonden hormoon cortisol objectief meten. Daarnaast moesten ze een paar proefjes afleggen om te kijken hoe alert en efficiënt ze konden werken. Ook twintig ambtenaren die niét mee in de natuur mochten, kregen dezelfde proeven en tests voorgeschoteld. Zo konden we de resultaten met elkaar vergelijken.”

Opvallende resultaten

De resultaten blijken intussen verbluffend. “Ambtenaren die mee in de natuur mochten, konden nadien 11,46 procent sneller informatie verwerken. Hun reactietijd verbeterde met 10,55 procent, ten opzicht van de collega’s die binnen moesten doorwerken. De signalen voor een burn-out daalden met 15,25 procent en speekseltests gaven aan dat de aanwezigheid van het stresshormoon cortisol met 11,85 procent gekelderd was na vier weken. Met andere woorden: de fietsende en wandelende collega’s werden opvallend gezonder én productiever.

Winst

Maar is dat nu ook interessant voor werkgevers? “Dat gaan we verder uitwerken in een volgend onderzoek,” legt Professor Michelle Plusquin uit. “We hebben nu al heel wat interessante gegevens in handen. En het is duidelijk dat die wandelingen en andere natuuractiviteiten eigenlijk helemaal geen verloren tijd is. Ook niet vanuit economisch opzicht. Eigenlijk is het winst, want werknemers zijn nadien sneller, efficiënter en hun welbevinden stijgt. Maar we willen het onderzoek graag nog wat uitbreiden en grootschaliger maken. Daarom zijn we nog op zoek naar bedrijven, huisartsen, zorginstellingen en individuen die willen deelnemen. Zij mogen ons altijd een mailtje sturen naar natuur-en-gezondheid@uhasselt.be.”