Eén moord en één schietpartij per maand OPMERKELIJKE JAARCIJFERS VAN FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE TOON ROYACKERS & MARCO MARIOTTI

17 februari 2018

02u55 0 Hasselt Criminaliteit zat in Limburg. Vorig jaar noteerden we we gemiddeld één moord en één schietincident per maand. Dat blijkt uit de jaaroverzichtcijfers voor 2017 van de federale gerechtelijke politie, die wel een hoop criminelen bij de kraag kon vaten. "Eén van de grootste drugsdossiers leidde zelfs tot arrestaties in Brazilië", klinkt het. Ook opvallend: in onze provincie stapt één keer per week iemand uit het leven.

De federale gerechtelijke politie heeft haar handen in 2017 weer meer dan vol gehad. Drugs blijft een topprioriteit voor het parket, zo blijkt uit de resultaten. "Meer dan twintig keer rolden we een wietplantage op, en veertien keer stootten we op drugsafval", vertelt directeur Kris Vandepaer. "Na doorgedreven onderzoek in dossier 'Stoon' arresteerden we zes Limburgers die verantwoordelijk waren voor de invoer van 3,5 ton cocaïne via marmeren blokken. Dat onderzoek heeft in september 2017 tot zes aanhoudingen geleid in het verre Brazilië waar gelijkaardige marmeren blokken klaar stonden voor export. Heel het netwerk hebben we opgerold."





De aanwezigheid van drugscriminelen leidt ook tot een hoog aantal afrekeningen. Minstens dertig gevallen werden vastgesteld, gemiddeld drie keer per maand dus. "Dat gaat dan over schietpartijen, brandstichting of zelfs moord."





44 miljoen euro fraude

Tweede grote pijler blijkt het aantal fraudedossiers. In dossier 'Sterk' werd een organisatie gevat waarbij sociale uitkeringen werden verkregen op basis van valse tewerkstellings- en geneeskundige attesten. Het bedrag aan onterechte uitkeringen wordt geraamd op 24 miljoen euro op jaarbasis. De overheid paste op basis van de vaststellingen in dit dossier een aantal van haar procedures aan.





"Een tweede dossier ging over een Limburgse organisatie die massaal rode mazout ontkleurde. Naast de ontkleuringsinstallatie werden acht vrachtwagens voor het brandstoftransport in beslag genomen. Acht verdachten werden aangehouden. Deze fraude wordt begroot op 9,6 miljoen per jaar."





Een internationaal onderzoek naar accijnsfraude in tabakswaren en alcoholische dranken leidde tot vier aanhoudingen. Het vermogen dat frauduleus werd opgebouwd bedroeg 10,73 miljoen euro.





Dievenbende

Maar liefst negen leden van een dievenbende uit het Luikse konden worden gevat. De FGP noemde het dossier 'Huski', dat de focus legde op een Albanese groep die inbraken pleegden in Vlaanderen én Wallonië. In het dossier Bitcrime werden handelaars aangehouden die via een online marktplaats op het darkweb bitcoins omzetten in cash geld en omgekeerd. De houders van de geviseerde accounts bleken vooral actief te zijn in de Belgische grensstreek met Nederland en Duitsland. Hun klanten situeerden zich in de criminele onderwereld. Via dit netwerk werden miljoenen euro's witgewassen.