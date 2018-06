Dusartplein ontruimd na bommelding RUIM 2.000 FEESTVIERDERS EN VOETBALFANS GEËVACUEERD TOON ROYACKERS

23 juni 2018

02u50 0 Hasselt De politie heeft gisteravond kort voor 18 uur het Kolonel Dusartplein en alle cafés ontruimd na een bommelding. Ruim 2.000 feestvierders, onder wie honderden voetballiefhebbers op het 'Festival da Copa', moesten abrupt vertrekken. Een zoektocht met een explosievenhond leverde niets op.

"Twee anonieme agenten hebben ons rond 18 uur even apart genomen", vertelt uitbater Kristof Grossi van het populaire café De Koestal op het Kolonel Dusartplein. "Ze lieten ons weten dat er een bommelding was binnen gekomen. We hebben onze dj's dan laten stoppen met muziek draaien en onze veiligheidsmensen gevraagd om alles te ontruimen. In tien minuutjes waren de hele zaak en het terras leeg. Er is geen paniek uitgebroken en de politie heeft ons goed begeleid. Ik schat dat in de cafés en op het pleintje hiervoor zeker tweeduizend mensen bij elkaar waren. Vooral veel studenten waren naar hier afgezakt om het einde van hun examens te vieren." Volgens de anonieme melder zou in de loop van de nacht een bom ontploffen rond het plein. De politie besloot uit voorzorg daarom ook enkele honderden mensen weg te halen die voor het groot scherm het WK voetbal wilden volgen. Dat verliep vlot, omdat er net op het moment van de melding geen match meer bezig was. Ook de ondergrondse parking werd meteen afgezet. De lokale politiezone kreeg intussen versterking van de federale collega's met een explosievenhond.





Celstraf

Die kwam eerst alle hoeken van de parkeergarage afsnuffelen. Nadien werd ook het terrein van Festival da Copa, net als alle omliggende cafés, doorzocht. Kort na 20 uur liet de lokale politiezone Limburg Regio Hoofdstad weten dat alle sweepings waren afgerond. Er was nergens iets verdacht gevonden en het terrein werd opnieuw vrijgegeven. Feestvierders konden terugkeren naar hun café of naar het voetbalscherm. "Wij zullen hier toch een serieuze kater aan overhouden", zucht uitbater Kristof Grossi van De Koestal. "Het was natuurlijk een van onze drukkere avonden, bijna aan het einde van het schooljaar. We organiseerden dan speciaal een feestje voor alle studenten. Dat is nu helaas in mineur geëindigd. Hopelijk zullen ze de flauwe grappenmaker vinden." De politie is gisteravond een onderzoek gestart. Daarover kon nog niets worden meegedeeld. Maar wie een valse bommelding doet, riskeert wel gigantische schadeclaims en effectieve celstraffen.