Duo dat Genkenaar (32) aan oren door stad sleurt, riskeert celstraf 13 maart 2018

Een 32-jarige Genkenaar vraagt 6.208 euro schadevergoeding na een bewogen avond uit in Hasselt. Na een bezoek aan discotheek Universal in Hasselt op kerstavond vorig jaar werd hij buiten aangesproken. Toen hij de twee mannen geen geld of sigaretten wou geven, werd hij aan zijn oren door de stad gesleurd. De twee twintigers uit Hasselt riskeren elk een celstraf van 40 maanden.

Het slachtoffer zei meteen tegen de daders dat ze bij hem aan het verkeerde adres waren. Dat pikten de 23-jarige en 27-jarige Hasselaren niet. Zij begonnen meteen de slaan en werkten de dertiger tegen de grond. Hij werd weer rechtgetrokken en letterlijk aan zijn oren door de straten gesleurd tot aan een bankkantoor aan de Havermarkt. Nadat zijn portefeuille al werd afgenomen, probeerden de twee daders ook nog geld af te halen met de bankkaart van de Genkenaar. Terwijl ook zijn pet en schoenen werden afgenomen, bleef hij stampen en slagen incasseren. Er was een totaal gebrek aan respect voor het slachtoffer, maar gelukkig voor hem bleek een agent in burger de taferelen te hebben gevolgd. Hij contacteerde zijn collega's. Met het schuim op de mond werd de Genkenaar gered.





In shock

De jongste van de twee daders werd herkend door de agent. Hij draaide het verhaal om en beweerde dat zij het slachtoffer bebloed hadden aangetroffen. Het geld zou dienen voor een taxi. Het slachtoffer slaagde er geheel in shock toch nog in om het tegendeel te beweren. De daders bleken ook cocaïne te hebben genomen. Ze toonden geen spijt en riskeren allebei een celstraf van veertig maanden.





Raadsman van de oudste Hasselaar Rik Vanreusel gaf toe dat de feiten niet fraai zijn. Hij toonde aan dat zijn cliënt niet de initiatiefnemer was, wel een meeloper. "Als hij alleen was geweest, stonden we hier niet", onderstreepte hij. "Er was zeker geen intentie tot doden zoals de burgerlijke partij beweert. Het was de bedoeling hem knock-out te slaan, zoals mijn cliënt verklaarde", ging de raadsman verder, alvorens een werkstraf te vragen. De jongste beklaagde gaf verstek.





Vonnis op 13 april. (BVDH)