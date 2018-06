Duizend 'oudjes' op eerste Zilverfestival 18 juni 2018

02u36 0 Hasselt Gisteren vond de eerste editie plaats van het Zilverfestival. Deze 'opvolger van Rimpelrock' lokte zo'n duizend toeschouwers naar het terrein achter de PXL-gebouwen.

Het nieuwe seniorenfestival is een pak kleinschaliger dan het voormalige Rimpelrock. Met Willy Sommers, Roel Vanderstukken, De Corsari's en Barbara Dex werd een line-up gecreëerd op maat van het doelpubliek. Terwijl er destijds bijna 30.000 bezoekers naar Rimpelrock trokken en men toch op 2.000 mensen rekende tijdens dit festival, bleef het bij duizend 'oudjes'. "We zijn erg tevreden met deze eerste editie", vertelt schepen van senioren Gerald Corthouts desalniettemin. Naast de optredens waren er ook wel randactiviteiten zoals 'Vroeger toen ik met mijne opa naar de stad ging' van Jee Kast. Uiteraard kon je ook eventjes gaan zitten bij een koffie of herinneringen ophalen over mei 1968. Solidair met het WK werd ook een potje wandelvoetbal georganiseerd, al ging het daar wel iets trager aan toe dan bij Ronaldo en co. Poëzie en toneel werd dan weer in het 'Hessels' gebracht. (BVDH)