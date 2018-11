Duitse krijgt jaar cel met uitstel voor brandstichting BVDH

20 november 2018

11u57 0

Een 21-jarige Duitse uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel voor brandstichting. Op 23 juli 2016 stak zij rond 19.50 uur in de Hasseltse Cellebroedersstraat een appartement van haar vriend in brand. Eerder die dag hadden ze een luidruchtige ruzie en beklaagde was rond 19 uur opnieuw in het appartement om er een sleutel met afscheidsbrief achter te laten. De rechtbank vindt dat de feiten te ernstig zijn voor opschorting. De vrouw moet ook de sleutel en de gsm teruggeven aan de voormalige vriend.