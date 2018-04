Duister beschoten aan Ter Hilst 12 april 2018

02u56 0 Hasselt Langs de Overmerelaan aan de wijk Ter Hilst in Hasselt hebben getuigen gisteravond een zwaargewonde man gevonden. Het slachtoffer werd met een schotwonde naar het ziekenhuis gebracht.

Het waren enkele getuigen die kort na 21 uur plots enkele knallen hoorden in de buurt van de N80 Expresweg in Hasselt. Toen ze even verder aan de Overmerelaan in de wijk Ter Hilst gingen kijken, werd de man bloedend in de berm gevonden. Een ambulance snelde meteen ter plaatse, samen met een groot aantal politieploegen. De omgeving van de Overmerelaan werd afgezet, net als een deel van de Expressweg. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeerde niet in kritieke toestand.





Getuigen verklaarden dat ze meteen na de schoten een busje zagen wegscheuren in de richting van Hasselt. Mogelijk werd de man vanuit dat busje beschoten, of sloegen de daders met het voertuig op de vlucht. "Er is inderdaad een man met verwondingen aangetroffen in de wijk", bevestigt ook woordvoerder Pieter Strauven van het Parket Limburg. "De man kon nog niet verhoord worden. Daarom is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld." Het gerechtelijke labo kwam gisteravond laat wel nog ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. In de omgeving werd druk gezocht naar aanwijzingen voor een schietpartij en mogelijke kogelhulzen. (RTZ)