Duiker (63) komt om in Zilvermeer GENKSE KORAALDUIKERS VERMOEDEN HARTFALEN BIRGER VANDAEL,

13 juli 2018

02u46 0 Hasselt Hasselaar Ivo Steegmans (63) is gisteren rond 10.30 uur om het leven gekomen tijdens een duikongeval in het Zilvermeer in Mol. Steegmans was al 36 jaar lid bij de Genkse Koraalduikers. "Hij kwam wekelijks naar de training en was een erg ervaren duiker", onderstreept duikverantwoordelijke Stefan Paas.

Drie leden van de club vertrokken woensdag naar wekelijkse gewoonte met de glimlach richting Zilvermeer in Mol. "Ze gingen met drie te water en op een gegeven moment merken ze dat één van de drie niet meer bij de groep was", vertelt Paas. "Daarop werd onmiddellijk de verliesprocedure ingezet. Dat betekent dat ze een half metertje stijgen, even rondkijken of er nergens een duiker in de buurt is of luchtbellen te zien zijn. Vervolgens is men terug gestegen naar de oppervlakte, zoals dat voorgeschreven is. Omdat er van Ivo geen spoor was, besloot men zich op te delen. De ene duiker bleef boven om Ivo op te vangen als hij boven zou komen, de andere ging op zoek naar hem. Uiteindelijk is ook een andere duikploeg die ter plaatse was te hulp gekomen. Zij troffen Ivo aan op de bodem en hebben hem onmiddellijk naar boven gebracht en naar de kant gesleept."





Oever

Aan de oever bleek dat het slachtoffer geen ademhaling of hartslag meer had. De hulpdiensten werden intussen verwittigd en Ivo werd gereanimeerd. Na twintig minuten werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Toen had hij terug een zwakke hartslag, maar helaas is hij 's avonds overleden.





"Het lijk en het materiaal werd nog niet vrijgegeven omdat het parket nog bezig is aan het onderzoek. We kunnen dus nog niet zeggen of er problemen waren met het materiaal, dan wel van medische aard. Volgens de andere duikers is alles in orde en heeft er zich onder water niets voorgedaan wat zou wijzen op een incident. Er was ook nooit paniek, dus we vermoeden dat het gaat om een medische oorzaak, zoals hartfalen", vertelt Paas.





Achteraf werd het Mental Coaching Team van de duikfederatie ingeschakeld en zo kregen de betrokkenen de nodige psychologische begeleiding. Ivo was geen instructeur maar wel een recreatieveiling. Hij was ongehuwd en had geen kinderen. De man woonde alleen.





Na het voorval met Eric Geboers is dit de tweede dramatische gebeurtenis in het Molse water op enkele weken tijd. Bij het Zilvermeer wacht men het onderzoek af. "Het is altijd belangrijk om intern te bekijken of er iets moet verbeterd worden. Als ik naar de solidariteit en de samenwerking tussen de collega-duikers, duikers van andere groepen, de wachters en de hulpdiensten kijk, dan denk ik dat alles correct is verlopen", stelt directeur Toon Claes.