Duidelijk nog wat wennen aan lichten Dusartplein 01 september 2018

02u37 0 Hasselt Nog even chaos gisteren op het Dusartplein in Hasselt. Daar nam Wegen en Verkeer Limburg elf nieuwe verkeerslichten in gebruik op het 'oversteekplein', vlak bij de bushaltes. Het gaat om een proefproject voor heel Vlaanderen. De politie telde desondanks nog heel wat voetgangers en fietsers die door het rood gingen, maar deelde nog geen boetes uit.

Voor veel van hen is het dan ook even aanpassen, want tot vorige week hadden zwakke weggebruikers altijd voorrang. Dat veroorzaakte soms lange files aan het Dusartplein. Het kruispunt is nu geel geschilderd, zodat autobestuurders weten dat ze voorbij een drukke oversteekplaats rijden. Maar voetgangers en fietsers moeten nu dus wel de verkeerslichten respecteren. Het gaat om slimme lichten die de verkeersdrukte meten en bijhouden of zwakke weggebruikers op de knop geduwd hebben. De volgende weken volgt nog een testfase waarin de lichten 's nachts op knipperen staan. In een laatste proeffase zullen aftelklokken voetgangers exact laten weten wanneer ze kunnen oversteken. "Op deze locatie kruisen 's ochtends ieder uur meer dan 600 voetgangers en 1.300 wagens. Daarmee vormt dit het drukste punt van de Kleine Ring", zegt schepen voor Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a). De stad en het Vlaams Gewest hopen met het proefproject de veiligheid te verhogen, de files te bestrijden en de bussen stipter te laten vertrekken aan de halte. (RTZ)