Drugs en verboden wapen gevonden bij controle-actie in stationsbuurt Toon Royackers

20 maart 2019

18u45 0 Hasselt Bij een controleactie van in de Hasseltse stationsbuurt, heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad woensdag twaalf processen-verbaal uitgeschreven. Agenten betrapten verschillende aanwezigen op drugs.

In de onmiddellijk buurt van het station kregen drie aanwezigen een boete omdat ze drugs op zak hadden. In twee van de drie gevallen ging het zelfs om minderjarigen. Bij een controle in de omgeving van café Anoniem werden twee personen aangetroffen die illegaal in ons land verbleven. De politie schreef er ook een GAS-boete uit voor het overtreden van het alcoholverbod. Ook daar hadden drie personen drugs mee. Eén aanwezige had bovendien een verboden wapen op zak. Allemaal kregen ze een PV mee naar huis.