Drinkende dieven stelen alles van voetbalclubs: van truitjes tot diepvrieshapjes Birger Vandael

15 november 2018

11u47 0 Hasselt Drie dertigers waren de afgelopen maanden erg actief met het plegen van inbraken in onze provincie. Daarbij hadden ze bijzondere interesse voor voetbalclubs uit Hasselt. Twee personen uit Hasselt en Borgloon krijgen een gevangenisstraf van 30 maanden. Een andere Hasselaar moet vijftien maanden naar de cel. Alles werd met uitstel uitgesproken.

In de nacht van 25 op 26 februari werd het eerste feit gepleegd. Een 34-jarige Hasselaar ging toen op bezoek bij Voetbalvereniging Godsheide en ging er lopen met een vijftiental blauwe polo’s, een tiental paarse T-shirts die gebruikt worden bij de opwarming, een tas met reserve voetbaltruitjes en pakken snoep, chips en soep. Later was hij ook nog verantwoordelijk voor diefstallen bij De Markt NV en Delhaize.

Samen met de twee andere beklaagde keerde deze Hasselaar in de nacht van 10 op 11 juli nog eens terug bij de voetbalploeg uit Godsheide. Toen ging hij er lopen met sterke drank, witte wijn, cava, cola, diepvrieshapjes, handdoeken, sauzen en zelfs leeggoed Jupiler. Bij de collega’s van Torpedo Hasselt gingen ze dan weer aan de haal met een wisselautomaat. Bij het trio was er ook een grote interesse in sterke drank. Tot de buit behoren onder meer vijftien dozen cava, twee flessen Jägermeister, twaalf flessen Jenever, zes flessen Gin en achttien flessen Pinot Grigio. Andere opvallende spullen bij de vangst van hun inbraken: citroenen, Dreft, boter, een komkommer en een spelletje Monopoly.

Op 30 augustus werd één van de beklaagden gevat nadat hij een fles Gin voor driekwart had leeggedronken in een kleedhokje van de Carrefour. “Dankzij de drank bouwden we een feestje", zei één van de beklaagden tijdens de behandeling. “Een feestje in de bak is minder plezant." Het trio krijgt nu een laatste kans van de rechtbank.