Drie woningen onbewoonbaar na hevige brand in Hasselt: buren houden inzamelactie voor getroffen gezin Toon Royackers

22 november 2018

20u41 15 Hasselt Een hevige brand heeft donderdagavond voor grote schade gezorgd aan drie woningen in de Hasseltse Banneuxwijk. Het vuur ontstond in de achterbouw van één rijhuis, maar meteen sloegen de vlammen over naar de rest van de woning. Ook twee aanpalende huizen zijn voorlopig onbewoonbaar door de grote rook- en brandschade. Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gezin met drie tienerkinderen was donderdagavond thuis in de middelste woning, toen daar om 17.10 uur vuur ontstond in de achterbouw. Zij konden gelukkig allemaal tijdig naar buiten lopen en alarm slaan bij de hulpdiensten. Omdat het vuur al snel dreigde over te slaan, liet de brandweer de aanpalende woningen eveneens ontruimen. Brandweerzone Zuid West Limburg deed intussen al het mogelijke om de brand achteraan onder controle te krijgen. Mogelijk was er in de keuken iets fout gelopen, en waren daardoor de eerste vlammen ontstaan. Een ambulance kwam ter plaatse om één van de kinderen met brandwonden naar het ziekenhuis te brengen. Het meisje bleek lichtgewond.

Onbewoonbaar

“Aanvankelijk was ons alleen de brand in een achterbouw gemeld”, zegt kapitein Bert Thys van brandweerpost Hasselt. “Bij aankomst bleek het toch al om een hevige, en uitslaande brand te gaan. Gelukkig konden we achteraan snel bij de vlammen geraken, waardoor we het vuur vlot onder controle kregen.”

In een paar minuten tijd was er al een heel wat geblust. Helaas heeft het getroffen huis wel veel schade opgelopen. “Binnen is alles zwart geblakerd”, vervolgt Thys. “Voorlopig is het huis onbewoonbaar verklaard. Door de hevigheid van de brand en enorme rookontwikkeling hebben ook de woningen van de twee buren erg geleden. Daar moeten de bewoners eveneens ergens anders onderdak zoeken.” Over de precieze oorzaak van de brand was er donderdagavond nog geen uitsluitsel. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot de Bevrijdingsstraat tijdens de bluswerken af voor alle verkeer.

Inzamelactie

De moeder van het gezin dat in de getroffen woning woont, werd donderdagavond op de hoogte gebracht. Zij was in de buurt aan het werk in het rusthuis Hoge Vijf. De vrouw kwam meteen terug naar huis. De stad Hasselt zocht donderdagavond nog naar opvang voor het getroffen gezin met drie kinderen. Ook voor de bewoners van de twee aanpalende huizen werd nog naar een voorlopig onderkomen gezocht.

De lokale wijk liet zich donderdagavond trouwens meteen van haar warmste kant zien. “Veel mensen hebben ons gevraagd om wat spullen in te zamelen. Dat kan handig zijn, omdat die mensen toch heel wat kwijt zijn,” zegt buurtbewoner Vital Hermans. “We proberen een zaaltje vast te krijgen waar we alles gaan verzamelen. Je kan onze facebookgroep banneuxwijk.be in het oog houden, als je zelf ook wilt helpen.”