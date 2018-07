Drie verdachten van inbraak opgepakt na achtervolging 14 juli 2018

02u37 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie verdachten kunnen oppakken na een achtervolging. Vermoedelijk is het trio verantwoordelijk voor het plegen van verschillende inbraken.

Het verdachte voertuig trok ter hoogte van de Fonteinstraat in Hasselt de aandacht van de politie. Toen een ploeg het voertuig wilde controleren, versnelde de bestuurder om zich aan de controle te onttrekken. Dat leidde tot een achtervolging waarbij het voertuig tot stilstand werd gebracht ter hoogte van de Hendrik Van Veldekesingel in Hasselt. De drie inzittenden werden vervolgens gecontroleerd en bleken verschillende voorwerpen bij zich te hebben om een inbraak te plegen. Verder werden in het voertuig voorwerpen aangetroffen die afkomstig zijn van twee inbraken in kantines die eerder die nacht hadden plaatsgevonden.





Het trio werd voor verhoor meegenomen naar het bureel. Ze worden nu gelinkt aan verschillende inbraken in de gehele politiezone.





(BVDH)