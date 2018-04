Drie passagiers gewond na ongeval met lijnbus 06 april 2018

Aan de Boerenkrijgsingel zijn donderdagochtend drie passagiers op een lijnbus gewond geraakt na een klap tegen een auto.





Het ongeval gebeurde omstreeks half elf aan het kruispunt met de Biezenstraat.





Lijnbus H18 naar Alken-Terkoest stak het kruispunt met de grote ring over, toen een auto in de flank reed.





Eén van de partijen moet daarbij door het rood licht gereden zijn. Op de bus raakten Jim V. (29) uit Genk, Sevinc D. (45) uit Zonhoven en Charlotte G. (20) uit Houthalen-Helchteren gewond. Door het ongeval was de buitenring ook even volledig versperd.





