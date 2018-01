Drie maanden extra cel voor man die vrouw neerstak 19 januari 2018

02u32 0 Hasselt De 46-jarige Michel Annot uit Oudenaarde, die momenteel in de cel zit na de doodslag op zijn vrouw, heeft een bijkomende celstraf van drie maanden gekregen voor het gebruik van spierversterkende middelen. Klein bier in vergelijking met de twintig jaar die hij in september 2010 kreeg.

Op 29 december 2006 bracht Annot zijn vrouw Sharon in Oostende om het leven met vier messteken, nadat hij zich had laten opjagen door roddels. Op dat moment zaten zijn dochter en stiefdochter in bad. De steekpartij vond plaats tijdens het penitentiair verlof van de man. Eerder werd hij immers al veroordeeld voor een jarenlange celstraf na gewapende overvallen. Later kwam Annot nog eens in het nieuws toen hij in de cel slagen uitdeelde aan de Lommelse ontsnappingskoning Niek Bergmans. Het slachtoffer had zoveel angst voor de beklaagde, dat hij niet voor zijn raadsman wou plaatsnemen tijdens de behandeling.





Aan de lange lijst met strafbare feiten mag nu ook het bezit van spierversterkende middelen worden toegevoegd. Annot werd op 13 november 2015 in de gevangenis van Hasselt betrapt op het bezit van metandiënon en testosteron. Dit feit werd niet betwist. De middelen werden verbeurdverklaard. (BVDH)