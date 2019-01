Drie maanden cel voor kwartet dat “plezier ging maken” met wapens in voertuig BVDH

04 januari 2019

Twee Genkenaars van 40 en 42 jaar, een Hasselaar van 38 en een 39-jarige Oudsbergenaar zijn allen veroordeeld tot een celstraf van drie maanden. In de nacht van 6 op 7 augustus 2016 werden ze in Hasselt aangetroffen in een voertuig in het bezit van een mes en een BB-gun. Er lagen ook een speelgoedwapen, een bivakmuts en plastic handschoenen in de wagen. Geen van beklaagden kon duidelijk vertellen waarom ze de wapens bij hadden. Ze vertelden dat ze plezier wilden maken en iets gingen drinken. Het alarmpistool en speelgoedwapen worden verbeurd verklaard. Ze moeten ook allen één vierde van de publieke vordering betalen, goed voor 371,34 euro.