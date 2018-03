Drie Limburgse heethoofden voor rechter 17 maart 2018

02u44 0

Drie Limburgers van 20, 21 en 22 jaar oud uit Hasselt en Houthalen-Helchteren hebben maandagnacht vier Gentse studenten aangevallen in de bekende Overpoortstraat in Gent. Het trio kreeg het rond 4 uur aan de stok met de Gentenaars in een café. De security merkte de discussie op tijd op en zette de Limburgers buiten. Toen de Gentenaars wat later het café verlieten, escaleerde de situatie. Ze werden geslagen en geschopt. Een van hen liep een snijwonde op aan zijn rechterhand door vermoedelijk een gebroken glas. De politie kon de drie Limburgse heethoofden oppakken. Het parket dagvaardde hen onmiddellijk, waardoor ze zich op 12 april 2018 zullen moeten verantwoorden voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen voor de correctionele rechtbank in Gent. (JEW)