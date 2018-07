Drie Limburgers in eerste week nieuw seizoen 'Miljonair' 28 juli 2018

02u24 0 Hasselt Drie Limburgers zullen deze week te zien zijn in het nieuwe seizoen van 'Miljonair'.

Aanstaande maandag start het nieuwe seizoen van 'Miljonair'. Elke aflevering strijden zes kandidaten eerst voor de hulplijn in de Snelle Ronde. Nadien komen ze één voor één op de stoel van Staf te zitten, waar vijftien meerkeuzevragen naar de hoofdprijs van 1 miljoen euro leiden.





Elk fout antwoord doet het te winnen bedrag echter slinken en dunt de groep uit. De spelers mogen maar één keer passen, de volgende vraag moeten ze correct beantwoorden. Enkel wie bij de slotvraag op de stoel zit, kan met de geldpot naar huis gaan... Tijdens de eerste week komen drie Limburgers langs. De 24-jarige student Déan Zorc uit Genk is maandag al meteen aan de beurt.





Op woensdag is het aan leerkracht Jelle Thielemans (35) uit Stevoort. Op donderdag maakt de 24-jarige Genkse student Michiel Anthonissen zijn opwachting. De aflevering start telkens om 20.25 uur. (BVDH)