Drie kleine aardbevingen op Dusartplein 19 juni 2018

02u53 0 Hasselt Limburg stond als één supporter achter onze Duivels. Zo liep het Kolonel Dusartplein in Hasselt omstreeks 17 uur vol. Zevenduizend toeschouwers werden er in de sfeer gebracht door een saxofonist die de nationale hymne speelde. Mertens en Lukaku deden de rest.

Het was over de koppen lopen voor wie gisteren net voor aanvang van de match het Dusartplein wilde bereiken. "Er was een piekmoment", zegt Birger Vanheusden van het 'Festival da Copa'. "Iedereen wilde na de werkdag aansluiten om 17 uur. Maar eens 'binnen', was het natuurlijk feest."





Zaterdag mag het vlotter gaan

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad telde zo'n 3.500 voetballiefhebbers, maar de organisatoren zelf kwamen op meer dan het dubbele uit. "We hebben er met onze tellers zeker zevenduizend kunnen registreren", aldus Vanheusden. "Al blijft het natuurlijk altijd een schatting. De sfeer zat voorts goed, mede dankzij de overwinning én de Versuz-dj die we achter de draaitafels lieten plaatsnemen. We verwachten dat het zaterdag, wanneer onze Duivels hun tweede WK-wedstrijd speken, allemaal vlotter zal gaan. Dan is het weekend en kan iedereen tijdig aansluiten."





Tricolore kinderopvang

Ook in de cafés rond het Dusartplein werd gisteren overigens stevig gevierd. En elders in Limburg werd het al even gezellig, zij het kleinschaliger. Zoals bijvoorbeeld in de buitenschoolse kinderopvang in Stal bij Beringen. "Onze kinderen zijn al een hele poos naar het WK aan het toewerken", aldus begeleidster Anke Thys. "Na het knutselen van vlaggetjes hebben we samen naar de wedstrijd gekeken." De kinderopvang heeft ook nog voetbaltrainingen op het programma staan.