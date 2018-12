Drie keer meer drugsafval gedumpt dit jaar in Limburg “Drugsafval dreigt ook reëel gevaar te worden voor onze voedselketen” Toon Royackers

18 december 2018

13u30 0 Hasselt Het aantal dumpingen van drugsafval in Limburg is de voorbije jaren verdrievoudigd. Dat bleek vandaag op een studiedag aan het opleidingscentrum voor politie en brandweer PLOT in Genk. Nergens in ons land worden meer restanten van drugslabo’s gedumpt dan in onze provincie. Procureur Guido Vermeire waarschuwde alvast voor de grote risico’s op onze volksgezondheid.

De cijfers zijn gewoon hallucinant. In heel het land waren er dit jaar al 43 dumpingen van drugsafval. De bendes propten hun restanten van XTC en andere labo’s in vaten en lieten ze achter langs landwegen of zelfs in trailers en vrachtwagens. Dertig daarvan werden vastgesteld in onze provincie. “Op enkele jaren tijd is het probleem gigantisch toegenomen,” ziet ook Procureur Guido Vermeire van Limburg. “We hebben nu weer een triest record in 2018. Het is een probleem dat we alleen met veel deskundigen samen kunnen aanpakken.”

Brandwonden

Waar al die troep vandaan komt? Vaak wordt met een beschuldigende vinger naar Nederland gekeken. Veel trucks vol drugsafval werden immers net in de grensstreek gevonden. “Het zal allicht ook een deel van het verhaal zijn, maar niet alles. Mogelijk gebeurt het net zo goed omgekeerd en wordt afval van Belgische drugslabo’s over de grens in Nederland achtergelaten. Dit soort criminelen kennen helemaal geen landsgrenzen. We hebben alleszins een belangrijke boodschap voor wie ergens dit drugsafval tegen komt. Blijf er vooral van af, want deze producten zijn ontzettend gevaarlijk. In 2015 hebben nog kinderen brandwonden opgelopen, omdat ze in aanraking kwamen met een plas vol chemische stoffen. Mocht je dergelijke vaten of bidons vinden, blijf dan op een veilige afstand en waarschuw meteen de hulpdiensten. Ook voor de brandweer en de politie zijn er trouwens risico’s verbonden. Het inademen van de gassen kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn.”

Onder de radar

Nog veel meer zorgen maakt het Parket Limburg zich echter over de dumpingen die onder de radar verdwijnen. “Dit gebeurt door mensen zonder scrupules en met alleen maar een groot winstbejag voor ogen. Ze durven het afval wegspoelen via onze waterwegen. Er zijn gevallen bekend waarbij het afval zelfs in onze voedselketen dreigde terecht te komen. Daarom houden we nu een studiedag, waarbij we ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (het FAVV) en de beheerders van watervoorzieningen betrekken. Zij moeten mee alert blijven om de gevaren in te dijken. Want dat risico is helaas aanwezig. Wat als besmet water bijvoorbeeld op onze voedselakkers terecht komt, zonder dat we het gezien hebben?”

Toch hebben speurders ook al een paar serieuze prikken kunnen uitdelen, en liepen bij recente onderzoeken drugsboeren tegen de lamp. “Het probleem is wel zo groot geworden, en het gevaar zo reëel dat we besloten hebben op een studiedag de nodige knowhow bij elkaar te brengen.”