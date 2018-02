Drie auto's botsen 08 februari 2018

In de Jongmanstraat, in het centrum van Hasselt, is het gisterochtend omstreeks 10 uur tot een botsing tussen drie auto's gekomen. Rachelle S. (22) uit Hasselt en Koen C. (45) uit Zonhoven raakten gewond. (RTZ)