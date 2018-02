Drank gestolen 08 februari 2018

02u43 0

Langs de Luikersteenweg in Hasselt hebben dieven gisteren ingebroken in een woning. Ze gingen aan de haal met een voorraad alcoholische dranken. Vlakbij, in de Hefveldstraat, werd ook een woning doorzocht. Volgens de eerste vaststellingen maakten de daders daar geen buit. (RTZ)