Dossier voor topsport schaatsbaan in Hasselt ingediend Toon Royackers

22 maart 2019

20u11 2 Hasselt Als het van Vlaams minister voor sport Philipe Muyters (N-VA) afhangt, blijft er in Vlaanderen straks nog maar één topsite voor de schaatssport over. Momenteel krijgen nog steeds drie schaatsbanen Vlaamse steun. Het gaat dan om de pistes in Herentals, Hasselt en Liedekerke. Hasselt heeft alvast een dossier ingediend om het hele project naar Limburg te halen. “En we hebben daar goede hoop in,” zegt schepen van sport Habib El Ouakili (sp.a).

Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) polste deze week nog eens naar de stand van zaken in het dossier. Zij vreest dat vooral de schaatsbaan in haar regio bij Liedekerke met sluiting bedreigd is. Uitsluitsel geeft de minister voorlopig echter niet. Wel is duidelijk dat het op termijn niet mogelijk is om drie schaatsbanen van grote omvang te behouden. Minister Muyters wil dat sportcentra die uitgebaat worden door Sport Vlaanderen evolueren naar ‘center of excellence’. “Zo’n center of excellence moet meer zijn dan een gewoon sportcentrum en duidelijk bovenlokaal zijn”, aldus minister Muyters. “Als dat niet het geval is, moeten we daaruit conclusies trekken.”

Twee schaatsbanen minder?

Muyters wil een duidelijkere visie voor topsport: één centrale plaats voor een bepaalde sporttak. “Topsport moet op een centrale locatie komen”, aldus Muyters. “We kunnen geen topsportinfrastructuur creëren nabij iedere grote stad. Topsport kan je alleen financieren als je het concentreert op een plaats. Dat is onder meer belangrijk naar coaching en begeleiding toe.” En net daar wringt dus het schoentje. Sport Vlaanderen beheert schaatspistes op drie locaties: Herentals, Liedekerke en Hasselt. Als minister Muyters de schaatssport op één locatie wil samenbrengen, zullen er twee schaatsbanen moeten sluiten.

Toplocatie

Schaatsbaan de ‘Schaverdijn’ uit Hasselt is al sinds 1967 opgericht langs de Gouverneur Verwilghensingel, en is nog steeds eigendom van de Vlaamse overheid. “Of we schrik hebben dat onze hal in Hasselt moet sluiten? Eigenlijk niet,” reageert schepen van sport Habib El Ouakili (sp.a). “Natuurlijk is onze schaatsbaan versleten. Er is daar duidelijk nood aan een grondige renovatie. Maar het blijft onmiskenbaar een toplocatie. De sportscholen liggen hier vlakbij. We zijn dus de ideale locatie om zo een ‘center of excellence’ te worden voor de schaatssport. We hebben een dossier ingediend om een professionele ijsbaan van 400 meter mogelijk te maken. Dat zal uiteraard moeten gebeuren met Vlaamse steun. Maar we denken met deze omgeving een goed dossier te hebben. Dit is niet alleen belangrijk voor Hasselt, maar voor de hele regio.

Of we al nieuws gekregen hebben? Neen, dat helaas nog niet. We hopen dat er snel een beslissing valt en dat Hasselt het mekka van de Vlaamse schaatssport mag worden.”