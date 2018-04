Doodsbedreigingen voor Vrancken KLOKKENLUIDSTER WIL ALSNOG CARRIÈRE AFSLUITEN BIJ POLITIE TOON ROYACKERS

17 april 2018

02u48 0 Hasselt Klokkenluidster Vera Vrancken van de voormalige politiezone 'HAZODI' (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) krijgt doodsbedreigingen. Terugkeren naar de politie lukt nog altijd niet.

Vera Vrancken heeft een stapeltje dreigbrieven in een mapje steken. Die hebben onbekenden uitgeprint en aan haar verzonden via de post. 'Als ge terugkomt op het werk ga je eraan,' staat er onomwonden te lezen. 'We vernietigen jou en ook je privéleven', staat in een andere brief. "In 2010 heb ik voor het eerst dreigbrieven ontvangen," zegt ze zelf. "Maar ook vandaag blijven ze dus in mijn brievenbus vallen." Samen met twee collega's stelde Vrancken in 2011 in een beruchte Panorama-reportage de werking van politiezone 'HAZODI' aan de kaak. Er werd volgens die reportage kwistig omgesprongen met vergoedingen, er was sprake van fraude en schriftvervalsing. Toenmalig burgemeester Hilde Claes kwam met een tienpuntenprogramma om een en ander recht te trekken. Rechters volgden intussen niet alle klachten, maar de arbeidsrechtbank oordeelde in februari finaal wel dat de huidige politiezone 'Limburg Regio Hoofdstad' zich schuldig gemaakt had aan 'pesten op het werk'. Vera Vrancken kreeg daarom een schadevergoeding, en ze deed een oproep tot een verzoenend gesprek.





Maar van verzoening is duidelijk nog geen sprake. "Hoeveel dreigbrieven ik ontvang? Geen idee. Mijn familie haalt ze soms uit de bus om mij te beschermen. Want de dreigingen zijn inderdaad hallucinant. Of ik klacht ingediend heb? Natuurlijk wel, maar dat ligt moeilijk binnen mijn eigen politiezone, hé. Ik woon immers in Hasselt, en ik ga ervan uit dat deze dreigbrieven van binnen de politie komen. Daarom heb ik rechtstreeks het Parket gecontacteerd."





Leef discreet

Die bevestigen dat ze klachten ontvangen hebben, maar een aanhouding of verhoor lijkt er voorlopig niet geweest te zijn. Het blijft overigens niet bij brieven. "Deze maand werd ik weer bedreigd in een winkel. Ik verander mijn routes, en ik leef heel discreet. Ik moet wel. Als klokkenluider geniet je kennelijk geen enkele bescherming. En het blijft duren, precies omdat er geen gevolg gegeven wordt aan mijn klachten. Dat maakt me erg bang."





Toch wil Vrancken nog steeds terugkeren naar de politiezone. "Ik wil mijn carrière alsnog kunnen afsluiten. De Arbeidsrechter stelt me toch in het gelijk?" De politiezone Limburg Regio Hoofdstad zegt dat ze geen weet heeft van doodsbedreigingen aan Vera Vrancken. "Indien een andere politionele instantie die klacht behandelt, hebben wij het volste vertrouwen in het onderzoek dat gevoerd zal worden," aldus woordvoerster Dorien Baens. Nog volgens de politiezone is er een uitnodiging verstuurd voor een re-integratie in de zone. "Er zijn al pogingen geweest, maar eind mei zullen we haar opnieuw uitnodigen als ze terugkomt uit ziekenverlof," aldus korpschef Pirard.