Doodrijder krijgt twee jaar rijverbod 11 mei 2018

De 26-jarige S.S. uit Bilzen is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden, waarvan vier effectief en een rijverbod van twee jaar, waarvan anderhalf jaar effectief nadat hij in Hasselt op 27 februari 2016 vier voetgangers aanreed. De 47-jarige Serpil Dikmen overleefde die klap niet. In totaal moet beklaagde ruim 40.000 euro aan schadevergoedingen betalen.





Naast het dodelijke slachtoffer raakte nog één vrouw zwaargewond. Een koppel uit Holsbeek hield lichte verwondingen over aan het ongeval. Beklaagde had die dag niet gedronken, in zijn bloed werden wel verwaarloosbare sporen van cannabis gevonden. Naar eigen zeggen was hij die namiddag aan het genieten van een beetje zonlicht en raakte hij afgeleid. Een getuige had een andere versie: "De bestuurder zwalpte over de rijbaan en kwam zo een keer of vijf op het linker rijvak terecht, waarop hij letterlijk bijgestuurd werd door zijn passagier. Ik dacht dat hij ladderzat of stoned was. Dat rijgedrag was allesbehalve normaal. Het viel me trouwens ook op dat hij regelmatig met zijn hoofd op het stuurwiel ging liggen, om vervolgens weer recht te veren", klonk het in november.





Feit is dat het leven van het kwartet nooit meer hetzelfde zou zijn. "Ik had een fijne job, een prachtig leven, en met Serpil een toffe vriendin", aldus Aker, die ook werd omver gereden. "Maar die automobilist heeft dat allemaal afgepakt." (BVDH)