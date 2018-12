Domme overvaller steelt nepgoud Toon Royackers

11 december 2018

19u21 6 Hasselt Een domme overvaller heeft dinsdagmorgen toegeslagen in het goudwisselkantoor in het centrum van Hasselt. De dader keilde eerst een steen door de vitrine van het kantoor aan de Kempische Steenweg, en drong daarna tussen het stuk geslagen glas naar binnen.

Kennelijk had de boef gezien dat er in de toonbank van het goudwisselkantoor enkele klompen goud en sieraden lagen. Het bureel is gespecialiseerd in de aankoop, de verkoop en het veilen van kostbaarheden. “De man is recht op onze vitrine afgestapt en heeft de klompen goud en de sieraden meegenomen”, aldus de uitbater van het kantoor. “Vanzelfsprekend gaat het hier om nepstukken, die gewoon dienen om ons kantoor wat aan te kleden. Het lijkt ons nogal logisch dat we zulke zaken zeker niet open en bloot zouden laten liggen. Hier blijven trouwens nooit waardevolle stukken liggen. Toch nam de domme overvaller de nepspullen mee. Onderweg liet hij een deel van de buit vallen tussen het stuk geslagen glas. Mogelijk werd hij al opgejaagd door het kabaal van de alarminstallatie die in werking trad.” Voor zover de boef er toch nog in geslaagd is enkele klompen nepgoud en sieraden te stelen, wacht hem binnenkort een onaangename verrassing als hij zijn buit ergens wil inwisselen. De namaakspullen hebben immers geen enkele waarde.

