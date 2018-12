Dodelijk incident café ‘Bij Mij’ niet behandeld door staking BVDH

14 december 2018

12u16 0 Hasselt Vandaag stond de behandeling van de zaak rond het dodelijk incident in het Hasseltse café ‘Bij Mij’ gepland in de correctionele rechtbank. Omdat de 28-jarige dader uit Landen door stakingen niet aanwezig kon zijn, werd de zaak verplaatst naar 22 december. De man staat terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

In november 2017 brak een vechtpartij uit in het café in de stationsbuurt. De 54-jarige Zonhovenaar Pascal Hendrix liep zware verwondingen op en bleek achteraf hersendood te zijn. Volgens verklaringen wou de ober gewoon voorkomen dat een agressieveling kon uithalen naar een vouw en incasseerde hij bijgevolg zelf een klap. Daarop kwam hij hard op zijn hoofd terecht. Vijf dagen later overleed Hendrix. De Landenaar meldde zich bij de politie en werd aangehouden. De zaak werd gecorrectionaliseerd, waardoor de maximumstraf beperkt blijft tot vijf jaar.