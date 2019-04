DJ Ward is klaar voor ‘I love the 90's’: ontmoet ‘s lands meest veelzijdige deejay Dirk Selis

11 april 2019

14u09 0 Hasselt Zaterdagavond speelt DJ Ward op ‘I love the 90’s. Ward Houbrechts uit Kortessem staat bij velen bekend als de meest veelzijdige DJ van het land. Van Studio 54 in het Sportpaleis tot Tomorrowland, Versuz V3 of de City Parade, hij deed het allemaal. Als geen ander slaagt DJ Ward erin de meest onmogelijke muziekstijlen in elkaar te mixen.

Hoe kwam je achter de draaitafels terecht?

“Mijn eerste fuif was in het KLJ heem van Kortessem. Toen ik zes was ben ik begonnen met drum en muziekles. Als kleine jongen was ik altijd gefascineerd geweest door licht en geluid. Als ik die systemen zag, ik vond dat heel tof. Ik ben overgegaan naar dj’en. Ik was 13, 14. Mijn grootouders reden met mij naar de MVC (Music Video Corner) in Paal-Beringen. Met mijn volledige zakgeld ging ik toen vinyls kopen. Dat was in die tijd 200, 300 frank per vinyl. Een dure hobby (lacht). Mijn pa zag en herkende mijn liefde voor licht en geluid. Het is altijd iemand geweest die mij steunt in mijn doen en laten. Mijn pa zei: “spaar wat en ik zal bijleggen’, en toen heb ik in de Tandy indertijd mijn eerste platenspelers gekocht met een mengpaneel. Ik had in mijn kamer een discobar staan. In het dorp wisten ze dat en toen vroegen ze of ik de KLJ-fuif wou draaien en met mijn eerste in elkaar geknutselde discobar, die ik samen met mijn grootvader gemaakt heb, ben ik die gaan spelen. Zo draaide ik mijn eerste fuif. Op het einde van de fuif moest ik dan mijn pa uit zijn bed bellen. Om 3.00 uur ‘ s morgens kwam die brave mens dan met onze gezinswagen alles ophalen. Met mijn spaarcenten kocht ik grotere boxen. Dat was echt begin jaren negentig. In die periode was je voor House of Rock en Grunge. Dus, als dj was het een kunst om zo ruim mogelijk te draaien en iedereen tevreden te houden. In die periode heb ik het vak geleerd en mijn ogen en oren de kost gegeven. In ’97 werd ik derde op het Belgium Dj Championship waar ik werd geprezen voor mijn veelzijdigheid en muzikaliteiten als dj. Daarna is de bal beginnen rollen en voor ik het wist stond ik op de Holiday Party te draaien in de toenmalige Grenslandhallen voor 12.000 mensen.

Hoe zit dat eigenlijk nu ‘draaien’ Is dat Vinyl, CD’s, USB-sticks?

“Ik ben elke dag met muziek bezig. Ik heb een grote vinyl en cd-collectie waaruit ik kan puren en die ik heb gedigitaliseerd. Af en toe doe ik een vinylsetje, omdat het fijn is om te draaien. De grote fuiven en sets die ik draai zijn met computer en USB. Dat heeft als voordeel dat ik niet meer met mijn 8 platenbakken het sleuren, 2 à 3 keer de zaal in. Het bijkomende voordeel is dat een pick-up een microfoon is. Als je te harde bassen hebt, dan overstuurd die. Vroeger moest men hemel en aarde verzetten om die basstrillingen te vermijden. Bij de cd was dan weer het nadeel dat die kon doorspringen door de trillingen. Dankzij mijn laptop heb ik ook mijn volledige collectie bij. Ik heb alles gedigitaliseerd. Duizenden songs, waardoor ik snel kan wisselen in muziek. Dankzij de digitalisering heb ik een groter muziekbereik mee, meer keuze en kan ik makkelijker inspelen op het publiek. Ik ben nagenoeg elke dag met muziek bezig. Het internet afschuimen naar de tracks die hot zijn. Vroeger was het zoeken naar platen minder tijdrovend. In de platenwinkel lagen elke zaterdag mijn 50 vinyls klaar om te beluisteren, omdat ze wisten wat ik wou. Nu is het aanbod, online, via verschillende dj-platforms en dj-winkels een veel groter aanbod en dus veel meer nieuwe muziek die ik moet analyseren en beluisteren. Om u een idee te geven. Beatport (met elke week duizenden nieuwe tracks) Shazam, Spotify, dj-fora,.. Ik ben daar dagdagelijks mee bezig, want ik wil altijd mee zijn!”

U heeft zowaar een eigen fanclub? Wat houdt dat in, ik dacht dat zoiets voor de Luc Steeno’s van deze wereld bedoeld was?

“Hoe komt dat? Ik was in de Oostkantons uitgenodigd voor een dj-set. Op één of andere manier ga ik altijd op zoek naar een speciale connectie met het publiek en dan wordt dat meer dan een dj die ze vragen. Zo is dat gebeurd in Malmedy. Ze nodigden mij uit voor een dj-set en ze vonden dat zo leuk dat ze mij zijn blijven uitnodigen en volgen. Uit die vriendschap is een ware fanclub, maar ik noem dat eerder ‘vriendenclub’ ontstaan. Nu zaterdag zijn ze met een bus weer van de partij op ‘I love the 90’s - The party’. Het zijn ook de mannen die met een spandoek op Tomorrowland staan voor mijn podium. Echt geweldig! In de nasleep van de Tiësto’s en de Guetta’s is mij dat ook overkomen, dat mens mij volgen. Ik heb een Instagram bericht gezien van Brazilianen, die mij getagged hadden, naar aanleiding van mijn dj-set op Tomorrowland Winter. In hun bericht staat dat ze onder de indruk waren van mijn set en ze noemden mij ‘de ontdekking van het festival’. Uiteraard vind ik zoiets kleins geweldig. Dat doet mij echt iets.”

Wat zijn de meest indrukwekkende plaatsen waar je gedraaid hebt?

“Ik ben professioneel 20 jaar bezig als dj en heb het voorrecht gehad om op heel wat mooie, unieke en uitzonderlijke plaatsen te spelen. Maar bescheiden zijn, is de boodschap.Mijn grootmoeder heeft mij altijd geleerd: : “wie het kleine niet eert, is het grote niet weert’. Geloof me, het is vaak moeilijker om voor een publiek van 100 man te spelen, dan 1000den mensen. Ik raad elke beginnende dj aan om zoveel mogelijk kleine feestjes te spelen, want bij het grote publiek is de algemene deler groter en is het makkelijker om ze te raken. Laundry Day, Summerfestival, Studio 54 (Sportpaleis), Tomorrowland, I love the 90’s. Ik ben een allround-dj met de nadruk op party. Het moet altijd feest zijn.”

Ernstig nu, hoe zag je de drugsscène evolueren het laatste decennium?

“Eerlijk, ik ben daar niet mee bezig en waar je niet mee bezig bent, dat trek je ook niet aan. Ik heb een grote verantwoordelijkheidszin. Zo doorkruis ik gans Vlaanderen en zal ik nooit een druppel alcohol aanraken als ik rij. Naast het feit dat alcohol je moe maakt, drink ik het zelden en is het niet aan mij besteed.”