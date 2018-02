Dit weekend 35ste antiekbeurs 23 februari 2018

Dit weekend vindt in de Hasseltse Grenslandhallen de 35ste antiek en kunstbeurs plaats. In de collectie zit zelfs een echte 'Karel Appel' en enkele schilderijen van de Vlaamse School.





De Hasseltse beurs geldt traditioneel als opener van het kunst- en antiekseizoen. "En dit jaar hebben we inderdaad enkele topschilderijen die verkocht worden", zegt organisator Philippe Burin.





"Het schilderij van Appel wordt geschat tegen de 50.000 euro, twee schilderijtjes van Vrancx van de Vlaamse school kunnen voor 200.000 euro gaan. Een fenomenaal bedrag, maar allicht toch een goede investering. We hebben hier ook een tafelstuk met 20 kilo massief ijzer dat vanbinnen in goud is afgewerkt. De eigenaar verkoopt het voor 50.000 euro, maar ik vermoed dat het meer waard is. Toch hoeft het niet altijd zo onbereikbaar te zijn. Er zijn hier ook kleinere spulletjes, die toch bijzonder kunnen zijn. Het is niet de eerste keer dat hier zaken verkocht worden, die later een veelvoud waard blijken te zijn. We zetten trouwens een expert in, om bezoekers onafhankelijk bij te staan.





De beurs is op 23, 24, 25 en 26 februari telkens open van 11 tot 19 uur. (RTZ)





