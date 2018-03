Dit is de nieuwe MUG voor regio Hasselt 29 maart 2018

02u43 0 Hasselt Elke dag rijdt de MUG van Hasselt drie tot vier keer uit voor dringende oproepen. Alleen was de huidige Volvo uit 2009 iets te krap geworden voor al het extra materiaal dat de hulpdiensten vandaag al standaard moeten meenemen.

"Zo is er het noodzakelijke 'terreurpakket' sinds enkele jaren", legt spoedarts Steven Heemskerk van het Jessa Ziekenhuis uit. "Dat zat in de oude wagen wat lastig weggestopt door gebrek aan ruimte. In deze nieuwe Volvo XC90 hebben we wel meer plaats. Daarom is er nu ook een echografietoestel aan boord en kunnen we beschikken over draadloos internet."





"Om de interventie nog efficiënter te maken, worden adresgegevens trouwens meteen naar de navigatie gestuurd. Deze wagen is bovendien de eerste Limburgse MUG met de nieuwe 'Battenburgstriping' in geel en groen. Die zal op termijn verplicht zijn voor alle MUG-wagens. Wat we met de oude wagen gaan doen? Die blijft voorlopig operationeel, zodat hij alsnog ergens in Limburg kan ingezet worden als een ander voertuig buiten dienst is." (RTZ)