Dit is de meest ecologische kerstboom van Limburg Toon Royackers

11 december 2018

21u55 0 Hasselt Een héél milieuvriendelijke Kerst dit jaar op de Corda Campus in Hasselt. Daar werd maandag officieel de ‘Smartflower’ in gebruik genomen: een grote ‘zonnebloem’ gemaakt van zonnepanelen. Die voorziet de campus van 4.000 kilowatt groene elektriciteit.

De zes meter hoge ‘bloem’ heeft twaalf zonnepanelen als bloembladeren. Die bewegen zelfs mee als de zon opkomt. De Smartflower is daarmee helemaal geïnspireerd op zonnebloemen, die een maximale hoeveelheid energie verzamelen door met de zon mee te draaien. De energie die de Smartflower opwekt gaat de Corda Campus gebruiken voor haar laadstation voor smartphones, de elektrische fietsen, de Corda Campus zelf én natuurlijk een kerstboom. Deze week werd de stekker van de kerstboom feestelijk in de Smaretflower gestoken, zodat hij ecologisch kan stralen.

“Vanuit klimaatoogpunt staan we op een keerpunt in onze geschiedenis,” zegt Henri Buenen, CCO van Luminus. “Sensibilisering voor het belang van groene energie is essentieel voor het voortbestaan van onze planeet. Een Smartflower trekt meer aandacht dan klassieke zonnepanelen. Het is dan ook een efficiënt middel om klanten, leveranciers en werknemers op de Corda Campus te tonen dat actie nodig is.”