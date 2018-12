Dieven weg met juwelen Toon Royackers

27 december 2018

19u06

Aan de Vorststraat in Hasselt zijn dieven woensdagavond binnen gedrongen in een woning. De daders gingen aan de haal met enkele juwelen. Ook langs de Genkersteenweg kreeg de politie woensdag melding van een inbraak. Maar de precieze omvang van de buit was daar nog niet bekend.