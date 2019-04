Dieven weg met juwelen Toon Royackers

03 april 2019

Aan de Roode Roosstraat in het centrum van Hasselt zijn dieven dinsdagnamiddag binnen gedrongen in een woning. De daders konden aan haal gaan met enkele juwelen. De politie stelde ook nog een inbraakpoging vast aan de Larestraat in Kuringen bij Hasselt.