Dieven stelen naast geld ook drank 17 april 2018

Zaterdag in de vooravond was er een inbraak in de Kiezelstraat. Deze vond plaats omstreeks 18.30 uur. Onbekenden braken een raam van het gebouw open. Ze maakten een som geld en een hoeveelheid drank buit. Politie LRH deed de vaststellingen. (BVDH)