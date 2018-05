Dieven stelen juwelen 14 mei 2018

02u35 0

In de Leeuweriklaan in Hasselt hebben dieven zaterdagnacht ingebroken. De feiten werd zondagochtend vastgesteld. De daders hadden geld gestolen. Hetzelfde gebeurde in de Raafstraat in Zonhoven. Ook daar werden de feiten rond 8 uur 's morgens ontdekt. De daders hadden daar een deur geforceerd en de woning doorzocht. Ze gingen aan de haal met juwelen.





(MMM)