Dieven op ronde langs appartementen RTZ

19 april 2019

Aan het Helbeekplein in Hasselt zijn dieven donderdag binnen gedrongen in een appartement. De daders braken een toegangsdeur open en gingen aan de haal met enkele juwelen. De politie kreeg nog melding van een tweede inbraakpoging in een appartement aan hetzelfde plein. Daar geraakten de boeven echter niet binnen. De politie stelde verder nog inbraken vast in appartementen aan de Willekensmolenstraat en aan de Kempische Steenweg. Daar werd uiteindelijk telkens niets meegenomen.