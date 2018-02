Dieven op pad 12 februari 2018

Dieven hebben zaterdag ingebroken in een woning in de Larestraat in Kuringen, bij Hasselt. Ze gingen aan de haal met juwelen. Even verderop kreeg ook een woning in de Pelgrimlaan ongewenst bezoek. Over de buit is niets bekend. Vrijdagavond sloegen inbrekers ook al toe langs de Genkersteenweg, waar ze enkele handtassen en geld buitmaakten. Even voordien werd er ook ingebroken in een woning in de Vorsstraat, in deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk. Hier bestond de buit uit geld en juwelen.





(RTZ)