Dieven kruipen binnen via dak 07 maart 2018

In de Biezenstraat in Hasselt hebben dieven gisterochtend een gat gemaakt in het dak van een winkel. De daders kropen naar beneden en konden daar een aantal smartphones buit maken. Terwijl het alarm weerklonk, sloegen ze met hun buit op de vlucht. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad snelde ter plaatse, maar de daders waren al weg met de buit. (RTZ)