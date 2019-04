Dieven betrapt in Alverbergstraat Toon Royackers

12 april 2019

Langs de Alverbergstraat in Hasselt zijn dieven vrijdagochtend binnen gedrongen in een gebouw. De daders werden tijdens de inbraak echter plots opgeschrikt door een getuige. Ze sloegen daarop meteen op de vlucht. Het is nog niet duidelijk of ze al buit hadden kunnen maken.