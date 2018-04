Dieselplekken blijven mysterie BRANDWEER MOCHT OOK GISTEREN WEER STRATEN SCHOONSPUITEN TOON ROYACKERS

10 april 2018

02u28 1 Hasselt Het mysterie van de dieselplekken op Hasseltse straten geraakt maar niet opgelost. De brandweer moet zowat dagelijks - en dus ook gisteren - de boel schoonspuiten in de Banneuxwijk en in Kiewit.

Volgens inwoners uit de Rietstraat en de Waterleliestraat in de wijk Kiewit zijn de problemen eigenlijk eind vorig jaar al begonnen, bij de invoering van de nieuwe dienstregeling van De Lijn. Sindsdien rijden er andere bussen door de wijk en ligt er dus ook brandstof op het asfalt. Ernstige slippartijen en ongevallen bleven tot dusver gelukkig uit, maar de straat én opritten liggen er natuurlijk wel glad en smerig bij.





Ook in de Banneuxwijk kunnen ze er inmiddels van meespreken. Daar moest de brandweer vorige week nog twee keer de Leeuweriklaan schoonspuiten. Gelukkig ging het er telkens om een beperkt dieselspoor aan het kruispunt met de Hazelarenlaan. Zowel het stadsbestuur als de buurtbewoners vermoeden dat de bussen van De Lijn het probleem veroorzaken.





Van olie- naar dieselspoor

De openbare vervoersmaatschappij beloofde twee weken geleden overigens al om het probleem te onderzoeken. "Maar eenvoudig is dat niet", zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn Limburg. "Aanvankelijk was er immers sprake van een oliespoor. We hebben onze bussen onderzocht op eventuele olielekken, maar dat heeft niets opgeleverd. Dat goedje kan dus zeker niet van onze bussen komen. Inmiddels is er echter sprake van brandstof, en ook die klacht nemen we opnieuw ernstig. Het is nog niet zeker dat onze bussen verantwoordelijk zijn voor de vervuiling, maar we werken natuurlijk wel mee aan het onderzoek. Alleen rijden er verschillende van onze bussen langs hetzelfde traject in de Banneuxwijk en door Kiewit. Die moeten we dus allemaal één voor één laten onderzoeken op een eventueel diesellek."





Op het traject worden ook enkele nieuwe bussen ingezet. Technici suggereren dat er bij die modellen mogelijk een probleem is wanneer de brandstoftank te vol zit. De brandstofdop zou dan kunnen lekken in scherpe bochten, en laat het nu net in bochten zijn dat de meeste brandstofsporen terug te vinden zijn. "Ook daar hebben we al van gehoord", zegt Loos. "Maar we hebben er voorlopig geen aanwijzingen voor - al kijken onze technici het wel na." Intussen heeft De Lijn enkele bussen preventief weggehaald van het bewuste traject.