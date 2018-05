Dief van 34 hoofdtelefoons voor dertig maanden naar de cel 17 mei 2018

Een 21-jarige man uit Curaçao is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden voor een resem diefstallen, die hij deels pleegde met een 18-jarige Amsterdammer. Het duo stal op 7 februari 2018 twintig hoofdtelefoons van Bose bij Media Markt Hasselt. Ze hadden het wel voor het merk, want op 20 januari gingen ze ook al eens aan de haal met twee hoofdtelefoons in de Media Markt van Leuk en op 5 februari graaiden ze er reeds tien mee in dezelfde Media Markt van Hasselt. Ook op 27 december 2017 gingen ze in de Media Markt van Oostakker met twee hoofdtelefoons lopen. De oudste krijgt naast dertig maanden cel ook een boete van 1.200 euro. Zijn partner in crime vliegt twintig maanden naar de cel en moet 1.200 euro betalen. (BVDH)