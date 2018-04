Dief heeft speciale tas voor winkeldiefstallen 18 april 2018

Afgelopen weekend heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad een dief betrapt in het centrum van Hasselt. De 28-jarige man gedroeg zich erg verdacht, en daarom besloten alerte agenten om hem te controleren. Hij had verschillende gestolen goederen op zak, en zelfs de kledij die hij aanhad bleek eerder gestolen. De man had bovendien een tas ontworpen met vakken om winkeldiefstallen te kunnen plegen. De politieploeg nam hem meteen mee voor verhoor. (RTZ)