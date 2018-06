Diaken veroordeeld voor bezit en verspreiden kinderporno 22 juni 2018

03u10 0 Hasselt Een diaken uit het bisdom Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 4000 euro voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Hij is ook vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Volgens de openbare aanklager kwam men de zaak op het spoor via een melding bij de dienst Child Abuse in Brussel.





"Het privéadres van de beklaagde werd gelinkt aan chatrooms met zwaar kinderpornografische bestanden die ook door hem werden doorgestuurd", beschreef de aanklager. "Hij had een voorkeur voor blonde jongens tussen 10 en 14 jaar oud. Er is hier sprake van een ernstige pedofilieproblematiek." De diaken zelf bekende de feiten. "Ik heb inderdaad foto's gedownload en toen is de bal aan het rollen gegaan. Ik ben in behandeling gegaan en voel dat de drang nu weg is." Zijn advocaat vulde aan. "Hij was verslaafd en walgde van zichzelf. De drempel om hulp te zoeken was hoog voor hem. Daarom was het een opluchting toen hij werd betrapt. Hij is nu al een jaar in behandeling en ik geloof hem als hij zegt dat hij ervan af is."





De diaken zelf vroeg de rechtbank hem nog een kans te geven. De celstraf werd volledig met uitstel opgelegd maar wel gekoppeld aan voorwaarden gedurende vijf jaar. "De beklaagde werkte op een open constructieve wijze mee aan gespecialiseerde begeleiding inzake zijn problematiek", luidde het vonnis. Een van de opgelegde voorwaarden is dat de man zijn begeleiding voortzet.





(VCT)