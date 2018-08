Deze week al drie cannabisplantages opgerold 09 augustus 2018

Speurders hebben deze week al drie wietplantages opgerold in onze provincie. Zowel in Bocholt, Genk als Hasselt werden professionele installaties ontmanteld. Twee personen zijn voorlopig opgepakt voor verhoor. Tijdens een inval in een loods aan de Paalsteenstraat in Hasselt werd dinsdag een cannabisplantage ontdekt. Binnen troffen de speurders zo'n 350 plantjes aan. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de oogst op te halen en te vernietigen, maar voorlopig kon in Hasselt nog niemand worden gevat. Maandag was de politie ook al binnen gevallen in een woning langs de Kempenstraat in Bocholt. Daar stonden 562 plantjes klaar om geoogst te worden. Een 49-jarige Bocholtenaar werd er opgepakt, en op bevel van de onderzoeksrechter opgesloten. In de Geenhornstraat vonden speurders in een verborgen kelderruimte nog eens 170 plantjes. Een 55-jarige Genkenaar werd gearresteerd, maar hij mocht na verhoor weer beschikken. (RTZ)