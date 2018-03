Deskundige moet twintiger onderzoeken die vluchteling neerstak 31 maart 2018

03u14 0 Hasselt De Hasseltse rechtbank heeft een deskundige aangesteld in de zaak van een steekpartij in de Hasseltse Banneuxwijk vlak bij de Corda Campus.

Er wordt onder meer een onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van de 21-jarige Lommelaar die een vluchteling uit Iran twee potentieel dodelijke messteken toediende. Het slachtoffer kroop door het oog van de naald: één steek was amper twee millimeter van zijn halsslagader verwijderd.





De feiten speelden zich af in de Klein-Schrijnbroekstraat op 10 december 2016 rond 20 uur. Volgens Isabelle Mellaerts, de advocate van de burgerlijke partij, werd de man plots aangevallen op het moment dat hij bij een vriend op bezoek ging. Hij kreeg een messteek in de nek en twee messteken in de borststreek en werd vervolgens voor dood achtergelaten. Uiteindelijk slaagde hij er zelf in om nog tot aan een pizzeria te strompelen, waar de hulpdiensten werden gebeld. De advocate van de burgerlijke partij spreekt van een poging tot roofmoord en vraagt zo'n 9.000 euro aan schadevergoedingen. Naast de twintiger uit Lommel wordt ook het slachtoffer onderzocht, én er volgt nog een reconstructie van wat er die avond gebeurde.





10 jaar cel

Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van tien jaar en eiste dat beklaagde uit zijn rechten wordt ontzet. Volgens raadsman Evangelos Vorias, die de man verdedigt, is het niet helemaal gegaan zoals het slachtoffer beweert. Hij wil een herkwalificatie naar slagen en verwondingen. Op 22 juni heropenen de debatten. (BVDH)