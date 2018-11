Deskundige aangesteld in onderzoek naar agressie t.a.v. agent BVDH

09 november 2018

Op 21 november 2016 ging een Griekse man uit Hasselt (43) een 31-jarige Hasseltse agent te lijf. Die was in dienst als inspecteur bij politiezone LRH. Daarnaast was de man ook in het bezit van heroïne en viel hij nog twee andere inspecteurs aan. Tijdens de zitting op de correctionele rechtbank van 26 oktober 2018 bleek dat er betwist werd dat er sprake zou zijn van een “ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden.” Daarom wordt het slachtoffer nu onderzocht. De rechtbank beveelt een heropening der debatten op 8 maart om 9 uur.